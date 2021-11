Rouen. Bonne table à Rouen : Les goûts thé de Nessie, près de la place Saint-Marc

Installé à deux pas de la place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime), Les goûts thé de Nessie propose de la petite restauration toute la journée et des menus complets pour le déjeuner. Comme le laisse entendre le nom du restaurant, l'ambiance est écossaise dans la salle. Des touches de vert, quelques motifs aux murs et surtout des assiettes et des chaises au style fleuri. L'ambiance est dépaysante avec une salle qui mêle à la fois une quinzaine de tables pour le déjeuner et un coin plus cosy avec des fauteuils pour prendre le goûter.

D'excellentes pâtisseries

Le thème de l'Écosse n'a pas été choisi par hasard puisque la gérante est originaire d'outre-Manche. À la carte, un large choix de thés et de boissons chaudes qui peuvent accompagner le repas. J'opte pour le menu à 15,50 € avec entrée, plat et dessert.

Dans le choix proposé, je me laisse séduire par un flan aux légumes à la fois frais et léger pour débuter le repas. Une belle part de quiche lorraine m'est ensuite servie, accompagnée d'une généreuse salade avec noix et dés de fromage. À la fois simple et très bon. Le dessert est un pur délice : une part de cheesecake au spéculoos et aux épices concocté par le pâtissier. La crème est fondante et bien parfumée sur une pâte bien croustillante. Il n'y a plus qu'à y retourner pour découvrir d'autres saveurs !

2 rue Adrien Pasquier à Rouen. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 14h. Tél. 09 51 60 09 67

