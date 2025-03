Normandie. Un taux de chômeurs stable, à 7%... mais toujours une disparité Est - Ouest

La Normandie comptait 7% d'actifs au chômage, au 4e trimestre de l'année 2024, selon les chiffres dévoilés par l'Insee, vendredi 21 mars. Un chiffre quasiment stable sur un an (-0,1 point) et en légère baisse par rapport au 3e trimestre (-0,2 points). Le taux de chômage régional repasse sous la moyenne nationale, qui s'établit à 7,1%.

Dans le détail, le taux de chômage est quasiment stable dans tous les départements normands, à l'exception de l'Eure où il recule de 0,3 point sur un an.

Quels bassins d'emploi impactés ?

Les bassins d'emploi de l'ouest de la région, notamment dans la Manche, affichent toujours un taux bien moins élevé que la moyenne nationale, avec 5,3% de chômeurs dans le nord-Cotentin et le pays coutançais et même 4,8% sur les territoires de Saint-Lô et d'Avranches. A contrario, l'ancienne Haute-Normandie compte des territoires où le taux dépasse les moyennes nationale et régionale, notamment sur les grandes métropoles que sont Le Havre (8,8%) et Rouen (8%), en Seine-Maritime.

Ces taux sont stables sur un an, à l'exception du bassin d'emploi d'Avranches où le chômage baisse de 0,3 point et du secteur Vernon-Gisors, dans l'Eure, où il augmente de 0,4 point.