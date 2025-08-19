Perche ornais. Violent choc entre deux camions, la RN 12 fermée

Vers 17h50, mardi 19 août, une violente collision frontale s'est produite entre deux camions de type semi-remorque sur la RN 12. L'accident a eu lieu au lieu-dit le Moulin de Villedieu, sur la commune de Charencey, dans l'ancienne commune de Saint-Maurice-lès-Charencey dans l'Orne. Selon les pompiers, les deux conducteurs sont incarcérés dans leurs véhicules. D'après Bison Futé, il s'agit d'un accident mortel, sans plus de précision.

De nombreux secours sont sur place pour prendre en charge les victimes. La route nationale 12 est totalement fermée à la circulation pour une durée indéterminée. Une déviation est en place via les routes départementales.