Caen. Une personne retrouvée morte dans le port de plaisance

Sécurité. Une personne âgée a été retrouvée dans le port de Caen, ce lundi 13 octobre. Les secours n'ont pu que constater le décès.

Publié le 13/10/2025 à 10h41 - Par Jimmy Joubert
Caen. Une personne retrouvée morte dans le port de plaisance
Un corps sans vie retrouvé dans le port de Caen, devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Le corps sans vie d'une personne âgée a été retrouvé ce lundi 13 octobre 2025. La victime a été découverte ce matin, vers 8h30, flottant dans le port de plaisance de Caen, au niveau de la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Intervention des pompiers et plongeurs

Les pompiers, avec une équipe de plongeurs, ont ramené le corps sur le quai François Mitterrand.

Il s'agirait d'une femme, dont l'âge n'est pas connu. Elle a été déclarée décédée par le médecin du SMUR mobilisé sur place.

Caen. Une personne retrouvée morte dans le port de plaisance
