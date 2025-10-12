En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football (Coupe de France). L'US Alençon fait sensation et élimine Rouen, leader de National, au 5e tour

Sport. La magie de la coupe de France a déjà fait son effet, en Normandie, avec l'élimination surprise du FC Rouen, leader de National, par Alençon (N3), samedi 11 octobre. Dix équipes sont déjà qualifiées pour le 6l tour, huit matches sont encore au programme ce dimanche.

Publié le 12/10/2025 à 09h36 - Par Célia Caradec
Football (Coupe de France). L'US Alençon fait sensation et élimine Rouen, leader de National, au 5e tour
Le stade Jacques Fould était en ébullition après la victoire d'Alençon face à Rouen. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La délivrance est venue par Nohan Traoré, à la 84e minute : un unique but aura suffi à l'US Alençon pour faire sensation, samedi 11 octobre, à l'occasion du 5e tour de la coupe de France de football. Le club ornais, qui évolue en National 3, est parvenu à éliminer le FC Rouen, actuel leader du championnat de National. Une victoire (1-0) et un premier "clean sheet" cette saison pour les hommes de Vincent Laigneau.

"C'est fantastique, c'est merveilleux, ces émotions-là on va tous les chercher" réagissait le coach à l'issue de cet exploit, sur les réseaux sociaux du club. "Nos joueurs ont fait un match parfait. On a manqué de justesse sur la première mi-temps, en deuxième on n'a pas lâché et le but est incroyable" poursuit l'entraîneur, dont une partie de l'effectif avait déjà fait chuter les professionnels du Havre, il y a trois ans… "Le public d'Alençon a été au top" ajoute le coach. Au coup de sifflet final, le stade Jacques Fould s'est enflammé pour célébrer ses hommes en vert (qui jouaient ce jour-là en blanc).

"Il a manqué de tout" déplore Brouard

"On est entièrement responsables de cette défaite" estime de son côté Régis Brouard, l'entraîneur rouennais. "Ce n'est jamais très agréable de perdre un match. On savait que cette équipe avait des qualités pour nous mettre en danger sur certaines phases, cela s'est vu ce soir" souligne le coach, qui évoque une victoire ornaise "logique". "Il a manqué de tout : concentration, détermination… Ils (Alençon) ont joué avec leurs armes et ils l'ont bien fait".

Les Rouennais vont désormais se concentrer sur leur championnat, qu'ils dominent pour le moment, avec 20 points au compteur. Peut-être concluront leur saison par une accession… Comme les malheureux Havrais battus en coupe par Alençon en 2022, mais promus en Ligue 1 quelques mois plus tard.

Dix équipes sont déjà qualifiées pour le 6e tour, en Normandie : SM Caen, QRM (N1), Dieppe, Avranches (N2), Havre Caucriauville, Alençon, Dives-Cabourg (N3), Evreux (R1), Coutances, Alizay (R2). Huit matches sont au programme ce dimanche, à 15h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football (Coupe de France). L'US Alençon fait sensation et élimine Rouen, leader de National, au 5e tour
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple