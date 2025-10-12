Football (Coupe de France). L'US Alençon fait sensation et élimine Rouen, leader de National, au 5e tour

La délivrance est venue par Nohan Traoré, à la 84e minute : un unique but aura suffi à l'US Alençon pour faire sensation, samedi 11 octobre, à l'occasion du 5e tour de la coupe de France de football. Le club ornais, qui évolue en National 3, est parvenu à éliminer le FC Rouen, actuel leader du championnat de National. Une victoire (1-0) et un premier "clean sheet" cette saison pour les hommes de Vincent Laigneau.

"C'est fantastique, c'est merveilleux, ces émotions-là on va tous les chercher" réagissait le coach à l'issue de cet exploit, sur les réseaux sociaux du club. "Nos joueurs ont fait un match parfait. On a manqué de justesse sur la première mi-temps, en deuxième on n'a pas lâché et le but est incroyable" poursuit l'entraîneur, dont une partie de l'effectif avait déjà fait chuter les professionnels du Havre, il y a trois ans… "Le public d'Alençon a été au top" ajoute le coach. Au coup de sifflet final, le stade Jacques Fould s'est enflammé pour célébrer ses hommes en vert (qui jouaient ce jour-là en blanc).

"Il a manqué de tout" déplore Brouard

"On est entièrement responsables de cette défaite" estime de son côté Régis Brouard, l'entraîneur rouennais. "Ce n'est jamais très agréable de perdre un match. On savait que cette équipe avait des qualités pour nous mettre en danger sur certaines phases, cela s'est vu ce soir" souligne le coach, qui évoque une victoire ornaise "logique". "Il a manqué de tout : concentration, détermination… Ils (Alençon) ont joué avec leurs armes et ils l'ont bien fait".

Les Rouennais vont désormais se concentrer sur leur championnat, qu'ils dominent pour le moment, avec 20 points au compteur. Peut-être concluront leur saison par une accession… Comme les malheureux Havrais battus en coupe par Alençon en 2022, mais promus en Ligue 1 quelques mois plus tard.

Dix équipes sont déjà qualifiées pour le 6e tour, en Normandie : SM Caen, QRM (N1), Dieppe, Avranches (N2), Havre Caucriauville, Alençon, Dives-Cabourg (N3), Evreux (R1), Coutances, Alizay (R2). Huit matches sont au programme ce dimanche, à 15h.