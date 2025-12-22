En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Football. Coupe de France : il n'y a plus de club seinomarin

Sport. A l'issue des 32e de finale de la Coupe de France de football, plus aucun club seinomarin n'est encore présent dans la compétition. Le HAC a perdu contre Amiens (2 à 0) et le FC Dieppe s'est incliné à Orléans (3 à 0).

Publié le 22/12/2025 à 09h37 - Par Gilles Anthoine
Le HAC a perdu contre Amiens en 32e de finale de la Coupe de France. Le FC Dieppe s'est incliné à Orléans. - Célia Caradec

Habitué des sorties rapides en Coupe de France, Le Havre AC a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant logiquement à domicile face à Amiens SC (0-2), pourtant seulement 14e de Ligue 2, dimanche 21 décembre, en 32e de finale.

Le HAC plombé par une dynamique fragile

Quinzième de Ligue 1, mais restant sur six matches sans victoire, le HAC pensait avoir retrouvé quelques certitudes dans le jeu après sa courte défaite (1-0) à Olympique Lyonnais en championnat.
Il recevait des Picards qui venaient tout juste de mettre fin à une série de cinq revers grâce à un succès arraché sur le gong à Pau FC (2-1).

Jeunesse alignée et choix contraints par la CAN

Avec quatre joueurs partis à la CAN, dont ses gardiens numéro un et deux, Mory Diaw (Sénégal) et Lionel Mpasi (RD Congo), Didier Digard avait titularisé le gardien numéro trois, Paul Argny (19 ans).
Il avait également lancé Georges Gomis (17 ans), Kenny Quetant et Daren Mosengo (19 ans), espérant sans doute que cette jeunesse apporterait du sang neuf.

Un calendrier inquiétant pour la reprise en Ligue 1

La période des fêtes risque d'être bien morose pour les Ciel et Marine, qui auront un calendrier redoutable à la reprise, avec la réception d'un Angers SCO très en forme, avant d'affronter des candidats déclarés à l'Europe : Stade Rennais, AS Monaco, RC Lens et RC Strasbourg.

En 16e de finale, Amiens (L2) affrontera Montreuil (R1) lors du week-end des 10 et 11 janvier.

Le FC Dieppe s'incline à Orléans

Une nouvelle fois, le FC Dieppe quitte la Coupe de France en 32e de finale. Les Dieppois se sont inclinés sur la pelouse de US Orléans (3-0), dimanche 21 décembre.

Ferveur des supporters et parcours honorable

Le club pourra toutefois retenir le beau parcours de son staff et de ses joueurs, ainsi que la ferveur des supporters dieppois, venus en nombre à Orléans. Ils étaient 378 au stade de la Source pour soutenir les Normands. Le FC Dieppe quitte l'aventure la tête haute. La hiérarchie a été respectée et les Normands n'ont pas démérité.

En 16e de finale, Orléans (National) affrontera AS Monaco (L1) lors du week-end des 10 et 11 janvier.

(avec AFP)

