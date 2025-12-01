Coupe de France de football. Qui sont les adversaires des quatre clubs normands encore en lice en 32e de finale ?

Ça y est, les affiches des 32e de finale de la Coupe de France de football sont connues. Le tirage au sort a été réalisé lundi 1er décembre dans la soirée au Parc des Princes. Quatre équipes normandes seront en lice le samedi 20 décembre.

Un match au sommet dans la Baie

C'est l'une des belles affiches. L'US Avranches, club de National 2, va affronter le Stade Brestois, pensionnaire de Ligue 1, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il s'agit du match retour du 32e de finale de coupe de France de… 2023. Les Brestois l'avaient emporté. Le FC Dieppe, en National 2, sera opposé à l'US Orléans, club de National, à Orléans. Le Havre, club de Ligue 1, jouera contre Amiens, pensionnaire de Ligue 2, à domicile au stade Océane. Le Bayeux FC, en Régional1 1, affrontera Blois Foot 41, en National 2, à domicile. Un cinquième club normand pourrait rejoindre les 32e de finale. Granville a déposé une réclamation après sa défaite contre le FC Montreuil.

En cas de gain du recours, les Normands affronteront l'US Chauvingy, club de N3 du Poitou, à domicile au stadeLouis Dior.

Pays de la Loire

Chez les voisins de Pays de la Loire, Le Mans, club de Ligue 2, jouera contre le FC Perigny en Charente-Maritime, club de Régional 1. Le match se jouera en Charente-Maritime. Laval affrontera L'En Avant Guingamp, dans un choc de Ligue 2.