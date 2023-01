Football (Coupe de France). Avranches s'incline contre Brest : retour en images sur le match

C'était une affiche alléchante, comme le sont toujours les matchs d'une équipe de Ligue 1 contre une équipe d'une division inférieure. Entre Brest et Avranches, titulaire de National, samedi 7 janvier, la rencontre s'est terminée au profit des Bretons en terre normande. Après une première mi-temps où les deux équipes se sont jaugées, la seconde a été un peu plus disputée. Les Normands ont encaissé un premier but à la 74e minute. Il faudra attendre le temps additionnel pour que les Brestois mettent le deuxième.

Les supporters d'Avranches étaient bien présents en tribune au stade René Fenouillère.

Et les supporters brestois aussi. Ils ont donné de la voix tout au long du match.

Si les Avranchinais ont surtout défendu, ils ont eu quelques ballons d'attaque.

Même s'il a encaissé deux buts, le gardien Anthony Beuve a fait un gros match.