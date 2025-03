[En images]. Pourquoi Clécy peut-il devenir le Village préféré des Français ?

"Monsieur le Maire, votre commune est retenue pour représenter la Normandie pour l'émission 'Le village préféré des Français'." Il y a quelques semaines, Raymond Carville, le maire de Clécy, recevait cet appel de la rédaction nationale de France 3. "J'ai d'abord été surpris, mais je suis heureux et fier pour la Suisse normande."

Ancien pont ferroviaire sur la ligne Caen-Flers, le viaduc de Clécy, aussi dénommé viaduc de la Lande, a été construit en 1866. D'une hauteur de 30 mètres, il est à lui seul emblématique de la ville.

Un village bien conservé

Clécy est un village de 1 300 âmes, niché au cœur des reliefs de la Suisse normande, dont il est la capitale "depuis cent ans". Centre névralgique des activités de plein air du Calvados, ici il est possible de faire du kayak, de l'escalade avec la via ferrata, du trail, du parapente et bien d'autres activités ! Ces raisons ont sûrement motivé le choix de France 3 pour son émission qui sera diffusée au début de l'été. Vous pouvez voter jusqu'au 7 mars sur www.france.tv pour soutenir Clécy.

"Faire venir les touristes dans le village, parce que le gros des commerces est ici" est un des objectifs du maire. Pour la Clécyenne Anita Guillemin : "Le petit bourg est très sympa, avec sa jolie place et sa fontaine."

Véritable jonction entre les escarpements rocheux qui l'entourent et le fil de l'Orne, ce paysage a largement inspiré les artistes au long des âges, tels que le peintre normand André Hardy ou son ami Camille Pissaro. En littérature, le célèbre écrivain Michel Houellebecq, dans Sérotonine, fait déambuler son héros dans ce bourg bucolique, présentant "un charme certain" écrit-il. Clécy séduit aujourd'hui les amateurs de sport, de nature, d'histoire…

Les paysages de Clécy ont attiré des artistes comme des peintres ou écrivains. Aujourd'hui, le village perpétue cet héritage, avec des galeries d'art ou des festivals musicaux, expositions…

Les activités ne manquent pas à Clécy. Le tour de la Suisse normande, Grande randonnée (GR) passant par le village, a été élu "GR préféré des Français" en 2023. Quarante nouveaux parcours de trail vont être inaugurés.