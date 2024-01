[En images] Météo. Inondations dans le Calvados : des restaurants sous l'eau en Suisse normande

"Cela fait dix ans que je suis ici, je n'ai jamais vu ça." En rejoignant son restaurant à Clécy en Suisse normande, mercredi 3 décembre, Emmanuel Castel a eu une mauvaise surprise. Son restaurant La Potinière, d'environ 120m2, s'est retrouvé inondé.

De l'eau jusqu'aux genoux

Le département du Calvados est placé en vigilance jaune aux crues et vent depuis plusieurs jours. Des cumuls de pluie se sont accentués lors du passage de la tempête Henk. Ainsi, la rivière de l'Orne est sortie de son lit. "L'eau est montée d'1,30m en quelques heures. J'avais 30cm d'eau dans la salle du restaurant hier", dit-il, désabusé. Sa terrasse extérieure s'est retrouvée totalement sous l'eau.

La terrasse du restaurant est totalement sous l'eau.

"Je suis passé la veille, on n'avait pas d'inquiétude. On n'a rien vu venir, poursuit le gérant. Désormais, il faut nettoyer, évacuer et attendre la décrue." Le restaurant Aux Rochers et la base de loisirs Beau Rivage, le long de l'Orne, se sont également retrouvés les pieds dans l'eau.

Le froid revient

La route est inaccessible.

Les sapeurs-pompiers du Calvados conseillent de ne pas s'aventurer en voiture au bord de l'Orne et d'être prudent dans vos déplacements. La situation devrait se calmer ces prochaines 48 heures. La pluie devrait laisser place au froid et un temps sec dès dimanche en Normandie.