Village préféré des Français 2025. Le maire de Clécy "surpris" mais "heureux et fier" !

Clécy sera-t-il le prochain village préféré des Français ? Lundi 17 février, nos confrères de France 3 annonçaient les communes en lice pour chaque région. Le maire de Clécy, Raymond Carville, a "été appelé il y a trois ou quatre semaines. C'était pour me dire que nous qui étions retenus pour représenter la Normandie". Surpris d'abord, mais "heureux", il en tire une grande "fierté pour la Suisse normande".

Un choix "entièrement justifié"

"Le petit bourg est très sympa aussi : une jolie place avec une fontaine… C'est un beau village."

Anita Guillemin est née, a grandi et vit à Clécy. Pour les vacances, elle fait découvrir le coin à son petit-fils. "C'est entièrement justifié : le fil de l'eau est très joli, on peut faire de supers balades, le petit bourg est très sympa aussi : une jolie place avec une fontaine… C'est un beau village." En pleine randonnée, Karine Leray et ses amies passent leurs semaines à sillonner la région. Elles sont unanimes : "Clécy meilleur village de France ? On y croit ! Il y a tout ici."

"On vient ici pour les paysages, on peut faire du canoë, il y a des restaurants, la via-ferratta, la luge d'été, et on peut pécher aussi."

La marcheuse ajoute : "On vient ici pour les paysages, on peut faire du canoë, il y a des restaurants, la via ferrata, la luge d'été. Et on peut pêcher aussi." Seule ombre au tableau : "Il manque juste le soleil de temps en temps", sourit Karine Leray. Le maire conclut que le village est très préservé car il n'a "pas bombardé" pendant la Seconde Guerre mondiale, et que la région est "absolument magnifique. Clécy domine à 10km à la ronde."

