Calvados. Prendre de la hauteur avec une randonnée à flanc de falaises

C'est une activité qui nous vient tout droit d'Italie. La Via Ferrata est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse. À Clécy, la seule de la région, le parcours est de 250 mètres à flanc de falaises. Vous aurez une vue imprenable sur la vallée de l'Orne. Progressez à votre rythme pour vous laisser le temps d'admirer les paysages. La Via Ferrata est un loisir spectaculaire qui mêle sensation forte, dépassement de soi et découverte du territoire. Vous n'aurez jamais l'occasion de découvrir le charme de la Suisse normande autrement. Pour celles et ceux non sensibles au vertige, relevez le défi ! Lancez-vous sur la tyrolienne géante de 400 mètres, les ponts de singe et autres passerelles au-dessus des falaises et des escarpements rocheux. Une activité à faire en famille et entre amis, ouverte à tout le monde. Il faut juste enfiler une bonne paire de baskets. Le casque et le baudrier sont fournis par Vertig.

Pratique. Vertig, La Cambronnerie à Clécy. À partir de 15,50 €. Tél. 06 66 79 75 86. Réservation sur vertig.fr.