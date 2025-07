Seine-Maritime. Impacts de foudre : les pompiers en intervention pour un départ de feu sur un garage et une toiture embrasée

Les secours ont été appelés d'abord à Epouville près du Havre vers 12h15, mercredi 2 juillet, pour l'embrasement d'une toiture d'une maison individuelle, provoqué par un impact de foudre. D'après les pompiers qui ont dû mettre en place un zonage opérationnel, le feu a percé en toiture et l'incendie a pu être maîtrisé au moyen de trois lances, nécessitant le relogement d'une personne, indemne. L'intervention a mobilisé 19 pompiers et 5 engins.

• A lire aussi. Eure. Orages : une église éventrée et le toit d'une salle des fêtes envolé

Un autre départ de feu

Quelque temps plus tard, vers 15h20, les secours ont été appelés à Buchy pour un départ de feu sur un garage accolé à une maison. Là non plus, aucune victime n'est à déplorer mais l'incendie a tout de même nécessité la mobilisation de 16 soldats du feu accompagnés de 4 engins. La gendarmerie et des agents d'Enedis et de GRDF ont été dépêchés également sur place.

Un court mais intense épisode orageux s'est abattu sur la Seine-Maritime, placée en vigilance jaune, mercredi 2 juillet. Les orages, accompagnés de pluies, se déplacent vers l'est du département pour le reste de la journée.