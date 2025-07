Télévision. "Ils m'ont demandé des choses contraires à mes valeurs", témoigne Ilona, la Normande de "Mariés au premier regard"

Depuis quelques semaines, de nombreux fans de Mariés au premier regard s'interrogent : pourquoi Ilona, la Rouennaise de l'émission, n'apparaît-elle pas dans le programme Que sont-ils devenus diffusé sur M6 ? L'ex-candidate, connue pour son humour et sa franchise, a enfin levé le voile.

Sur Instagram, elle a raconté que le tournage avait pourtant bien eu lieu :

“J'ai tourné le 'Que sont-ils devenus', ça aurait été sympa parce qu'on voit que je suis toujours célibataire, on voit mon petit chien, on rencontre ma famille, on voit ma Saint-Valentin avec Hanaé à Milan pour manger des pâtes et des pizzas parce que c'est la fête des gens qu'on aime.”

Sa mère et sa sœur avaient même accepté de passer à l'écran. Pourtant, aucune trace d'Ilona au montage final. Elle explique pourquoi.

Pourquoi la production a coupé son passage

La décision d'exclure Ilona du programme ne vient pas d'elle, mais de la production, selon ses dires. En cause : un désaccord sur les attentes de la chaîne.

“J'ai réfléchi à certaines choses que la production m'a demandées, et j'ai décidé que je n'allais pas faire certaines choses qu'ils m'ont demandées par respect pour mes valeurs personnelles et par respect pour ce que je suis. Et donc on m'a dit qu'on ne passerait pas le 'Que sont-ils devenus' parce que la prod a trouvé ça déceptif.”

Ilona refuse de rentrer dans le détail mais assume son choix. Elle ajoute, sans animosité mais avec fermeté :

“Je ne veux pas être dénigrante mais on nous demande beaucoup, et au bout d'un moment il n'y a plus personne.”

Pas de saison 10 pour Ilona : une décision ferme

Quand ses abonnés lui demandent si elle serait prête à revenir dans Mariés au premier regard, notamment pour la saison 10, sa réponse est catégorique :

“Non, je ne veux pas faire la saison 10.”

La Normande, déçue mais lucide, ne veut pas revivre l'expérience. Pour rappel, son parcours avait été brutalement interrompu quelques jours avant son mariage, lorsque son prétendant, Damien, avait tout annulé.

Retour sur un mariage avorté à la dernière minute

En 2025, Ilona devait s'envoler pour Gibraltar afin de se marier avec Damien, un homme jugé compatible à 79% avec elle. Tout était prêt : robe choisie, passeport en main, annonce à la famille faite. Mais à quatre jours de la cérémonie, coup de théâtre : Damien se désiste. La raison ? Il est tombé amoureux d'une autre femme rencontrée… lors d'un cours de boxe.

“Mon cœur est pris. Par respect et honnêteté, je dois arrêter. Je suis sûr de mon choix, je me sens déjà amoureux.”

“C'était une évidence, je n'ai pas du tout contrôlé ce qu'il s'est passé”, avait-il confié face caméra.

Depuis, Ilona "cherche toujours l'amour", mais ne compte pas de sitôt redonner sa chance à l'expérience Mariés au premier regard, pour rester fidèle à ses valeurs.

