Mariés au premier regard. "Je voulais la rendre heureuse" : séparation douloureuse pour un couple normand emblématique

Leur complicité avait séduit les téléspectateurs. Depuis leur rencontre devant les caméras de M6 en 2021, Laure et Matthieu formaient un duo qui semblait soudé, sincère, aimant. Mariés sans se connaître, ils sont devenus parents de deux petites filles (Lya et Rose).

Ce dimanche 1er juin 2025, c'est Laure qui a brisé le silence en publiant un long message sur Instagram. Une déclaration pleine de pudeur et de tristesse : "Je suis debout, mais le cœur en miettes."

Un message bouleversant, relayé par Matthieu

Touché, Matthieu a pris la parole dès le lendemain. En légende d'une photo de leur mariage, il confirme : "C'est officiel, on ne peut plus faire machine arrière." L'homme, d'ordinaire solaire et plein d'humour, se montre vulnérable. Il remercie ses abonnés pour leurs messages, y compris ceux qui l'exhortaient à "se battre". Mais il confesse : "On s'aime énormément, mais on a atteint un point de non-retour."

Un aveu lucide, sans chercher à désigner un coupable : "On s'est battus… mais pas ensemble, pas au même moment. On s'est perdus."

Thérapie, déménagements, projets… Un couple qui a tout tenté

Avant de jeter l'éponge, Laure et Matthieu avaient pourtant multiplié les efforts. Séances de thérapie, changements de vie, déménagements successifs (ils sont partis de Saint-André-de-l'Eure, au sud-est d'Evreux) : d'abord une maison à Nancy, puis un retour près de la famille de Laure, et même un projet de maison d'hôtes qui n'a jamais vu le jour.

Mais entre le burn-out évoqué par Matthieu, des soucis personnels liés à son passé et la fatigue mentale, la magie a fini par se dissiper. "Je croyais qu'il ne fallait pas grand-chose pour se retrouver… mais on est trop loin l'un de l'autre maintenant", résume-t-il.

Une priorité : protéger leurs deux filles, Lya et Rose

Malgré la séparation, une chose rassemble encore les deux ex-époux : leurs enfants. "Il faut avancer pour les filles", martèle Matthieu, désormais installé temporairement en Normandie. Le couple s'organise pour une garde alternée "intelligente", sans drame : une semaine chacun avec leurs filles, dans leur maison commune.

Un équilibre fragile, mais pensé pour préserver ce qui reste de leur amour : leur famille.

"Tout peut dérailler en un claquement de doigts

Dans ses dernières stories, Matthieu livre une réflexion touchante sur la fragilité des relations : "Il suffit d'une pièce qui ne s'emboîte plus, et tout s'accélère." Une métaphore du couple comme un mécanisme, où chaque petit grain de sable peut provoquer une avalanche.

Avant de conclure avec simplicité : "Je lui ai dit que j'étais désolé. J'aurais voulu la rendre heureuse. J'ai échoué, peut-être. Mais c'est comme ça."