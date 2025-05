People. “Il y a quelque chose du couple Macron en nous” : le Normand Michel Drucker révèle sa relation “professorale” avec Dany Saval

C'est en 1972 que les chemins de Michel Drucker et Dany Saval se croisent pour la première fois, sur le plateau de l'émission Avec le cœur animée par Claude François. A l'époque, lui débute à la télévision ; elle, actrice confirmée, a déjà tourné avec les plus grands noms du cinéma français : Carné, Duvivier, Franju… “Elle n'a que quelques mois de plus que lui, mais déjà plusieurs vies d'avance”, souligne Libération.

Un an plus tard, le couple se dit “oui” en toute discrétion à Las Vegas. Depuis, plus de 50 ans se sont écoulés, et leur complicité est restée intacte.

“Il y a quelque chose du couple Macron en nous”

Dans ce portrait signé Libération, Michel Drucker évoque un parallèle aussi inattendu que révélateur : “Il y a quelque chose du couple Macron en nous, sauf qu'on a le même âge.” Une phrase forte, qui résume à merveille la dynamique du duo : celle d'un binôme fondé sur le respect, l'admiration mutuelle et un soutien sans faille.

Drucker décrit sa femme comme une figure tutélaire, presque mentor : “Au départ, elle m'avait dit : ‘Je suis sûre que tu peux encore aller plus loin, ramène les bonnes notes et je m'occupe du reste.'” Une relation teintée de bienveillance, parfois même de rôle inversé, comme en témoigne ce détail touchant : “Il arrive que je l'appelle ‘Maman' et elle, ‘Papa'.”

Le choix du cœur : Dany Saval, actrice et pilier de l'ombre

Derrière la réussite de Michel Drucker, il y a Dany Saval, qui a volontairement mis sa carrière entre parenthèses pour soutenir celle de son mari. “Dany a arrêté sa carrière pour moi à 29 ans, à mon grand regret”, confiait l'animateur à Soir Mag. Elle lui aurait dit alors : “Il n'y a pas de place pour deux sur l'affiche. Alors va travailler, je m'occupe du reste.”

Un sacrifice que Drucker n'oublie pas et qu'il met en perspective avec d'autres couples emblématiques : “Il faut être deux ; je cite des exemples, Céline Dion et René Angélil, les Chirac, les Macron, des couples extraordinaires.”

Une histoire d'amour, de fidélité… et de passion pour les animaux

A Gala, Michel Drucker se souvient avec émotion de leur première rencontre : “Quand Claude François m'a présenté Dany, j'ai eu cette intuition formidable qu'elle serait la femme de ma vie.” Et malgré les hauts et les bas, l'évidence s'est imposée avec le temps : “Comme tous les couples au long cours, le ciel s'est parfois couvert, mais le soleil est revenu très vite. Jamais je n'ai pensé que mon couple exploserait.”

Leur lien est aussi nourri par des passions communes, comme l'amour des animaux. “Si je ne les avais pas aimés, je ne serais plus dans la vie de Dany”, glisse-t-il avec humour.

La Normandie, un havre de paix à deux

Originaire de Vire, en Normandie, Michel Drucker reste profondément attaché à ses racines. Avec Dany, il a trouvé dans un village normand, Haussez, un refuge loin du tumulte parisien. Là-bas, le couple a cultivé une vie simple : balades en forêt, vélo, nature et tranquillité.

Cette maison à la décoration rustique est devenue un symbole de leur couple : un lieu chargé d'histoire, de complicité, et d'un amour qui a su résister à l'épreuve du temps.