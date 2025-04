People. Michel Drucker au cœur d'un conflit : un enregistrement fuite entre Bruno Guillon et lui au sujet de Cyril Hanouna

C'est une conversation qui n'était pas censée sortir des murs du studio. Et pourtant, l'enregistrement de 88 secondes révélé par le journaliste indépendant Clément Garin le 8 avril dernier fait désormais le tour des rédactions et des réseaux. Ce court moment entre Bruno Guillon et Michel Drucker contient des mots lourds de sens — et de conséquences.

Dans cet extrait, Bruno Guillon ne mâche pas ses mots sur l'arrivée de Cyril Hanouna, récemment officialisée par le groupe M6 : "Il est hors de question que je partage l'antenne avec ce gars", confie-t-il, selon les propos relayés par Le Figaro.

Michel Drucker, témoin discret mais central

L'un des éléments les plus marquants de cette séquence ? La présence de Michel Drucker, figure respectée du paysage audiovisuel français. L'animateur normand de Vivement dimanche tente, avec diplomatie, d'apaiser les tensions : "Vous avez tellement de points communs", glisse-t-il. Une tentative rapidement balayée par Guillon : "Ouais, ouais, c'est ça", répond-il, visiblement tendu.

Hanouna vs Guillon : un clash aux enjeux politiques ?

L'hostilité affichée par Bruno Guillon dépasse le simple désaccord professionnel. Il évoque ouvertement une opposition de valeurs : "Je me vois mal partager l'antenne avec quelqu'un qui est pour le retour de la peine de mort, qui donne la parole aux extrêmes…" affirme-t-il, en référence implicite à Hanouna. Une position assumée, ancrée dans ses convictions personnelles, qu'il lie à son passé familial : "A 10 ans, je collais des affiches pour Mitterrand avec mon père", rappelle-t-il à l'animateur virois, qu'il prend à partie : "A un moment, tu parles dans ton bouquin de valeurs politiques", en évoquant le livre Avec le temps…

"S'il arrive, je m'en vais" : un ultimatum très clair

Cette phrase, Bruno Guillon ne la réserve pas aux coulisses. Selon Le Figaro, l'animateur a prévenu sa direction : "Je leur ai dit ici que s'il arrive, je m'en vais." Une déclaration qui montre à quel point la présence de Cyril Hanouna est perçue comme un point de rupture.

Michel Drucker est quant à lui resté très mesuré pendant l'échange.