Légion d'honneur. Elisabeth Borne, Michel Drucker… Quelles personnalités normandes dans la promo du 14 juillet ?

C'est la tradition : des personnalités sont distinguées chaque année dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet. Une liste de plus de 500 noms qui a déjà été publiée, mardi 9 juillet, au Journal officiel.

Des Normands

Parmi les personnalités élevées au grade de commandeur, on retrouve l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, réélue dimanche 7 juillet députée de la 6e circonscription du Calvados. Un autre Virois, le présentateur Michel Drucker, monte également en grade.

Le président du conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, est quant à lui élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur, sur proposition du ministère de l'Intérieur.

Jacques Brouard, pneumologue en pédiatrie, est également distingué. Il a participé à la création, en 2018, d'un Centre régional de dépistage néonatal au CHU de Caen qui permet le dépistage néonatal systématique de cinq pathologies rares chez les bébés nés en Normandie.

Enfin, Valérie Baudrillard, présidente du tribunal judiciaire du Havre, est également nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur.

Virginie Efira, Paul Pairet, Michel Cymès…

Parmi les autres personnalités distinguées dans cette promotion figurent les acteurs Virginie Efira et Jean Reno, le réalisateur Christophe Honoré, la dessinatrice et autrice de bandes dessinées Marjane Satrapi, le journaliste spécialisé dans le basket-ball Georges Eddy, l'essayiste Caroline Fourest, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, le médecin et présentateur Michel Cymès, la productrice de télévision Alexia Laroche Joubert, l'ancien joueur du XV de France Emile Ntamack, le danseur Benjamin Millepied ou encore les chefs Paul Pairet et Eric Frechon.