[Vidéo] Législatives 2024. Retrouvez en intégralité l'interview d'Elisabeth Borne, candidate dans la 6e circonscription du Calvados

Première ministre française durant vingt mois, de 2022 à 2024, Elisabeth Borne, redevenue députée à son départ de Matignon en janvier, est candidate à sa réélection sous l'étiquette de la majorité Ensemble, dans la 6e circonscription du Calvados (Vire-Evrecy). Au second tour, elle est opposée à Nicolas Calbrix du Rassemblement national (RN), arrivé en tête au premier tour. Noé Gauchard, candidat du Nouveau Front populaire, s'est désisté pour faire barrage au RN.

Notons que Nicolas Calbrix a décliné notre invitation pour un débat avec Elisabeth Borne.

40 minutes d'échange

Au fil de ces 40 minutes d'interview, l'ancienne Première ministre a dévoilé son programme, évoqué son bilan à Matignon, sa vision du pays et de l'Assemblée nationale dans une période extrêmement tendue. L'élue estime "qu'on a vraiment besoin de travailler en proximité, avoir des réponses précises et pratiques". Elle pointe du doigt le RN, qui, selon elle, "attise et capte les colères, au lieu d'apporter des réponses concrètes".

Sur le désistement en sa faveur de Noé Gauchard, candidat NFP issu de La France insoumise, "l'enjeu [...] est de se retrouver autour de candidats qui partagent nos valeurs républicaines". Soulignant à de nombreuses reprises que le pays a besoin "d'apaisement", elle insiste sur le fait qu'"il faudra toujours écouter les autres, les oppositions, et c'est cela qui devra prévaloir pour les prochains mois".