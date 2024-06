Législatives 2024. A Caen, le député sortant Fabrice Le Vigoureux laisse son siège

Coup de théâtre sur coup de théâtre. Après l'annonce de la candidature de Joël Bruneau (DVD) aux élections législatives 2024 des 30 juin et 7 juillet, il y a quelques heures ce mercredi 12 juin, Fabrice Le Vigoureux (député Renaissance sortant) a annoncé qu'il laissait sa place. C'est par un long communiqué sur ses réseaux sociaux qu'il a fait cette annonce, considérant que le maire de Caen a plus de chances que lui de contrer les extrêmes. Il clôt ainsi un mandat de sept ans en tant que député de la 1re circonscription du Calvados.

Barrage contre les extrêmes

Dans son communiqué, Fabrice Le Vigoureux explique qu'il ne peut se résoudre à laisser sa circonscription au "camp des pires démagogies". Il vise ici l'extrême droite de Marine Le Pen, dont il dénonce un "bilan au vide abyssal et un projet économique suicidaire". D'un autre côté, il qualifie l'autre camp de "gauche inféodée à un leader qui compare un Président d'Université à un dirigeant nazi et qui a renoncé à ses valeurs laïques et universalistes". Il considère que Joël Bruneau "est le mieux placé pour qu'ici, le pire puisse être contré et pour défendre les intérêts de notre territoire, qu'il sert avec dévouement et efficacité depuis longtemps". Le député sortant termine en remerciant "du fond du cœur celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui travaillaient à mes côtés".