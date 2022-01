Jean-François Copé à Caen : "Aucune ville n'est imprenable"

Dans un Centre de congrès plein à craquer, le patron de l'UMP a appelé militants et sympathisants à reconquérir la capitale bas-normande en mars 2014, dirigée par les socialistes depuis les élections de 2008. "Dans le Calvados, nous avons des objectifs nombreux de conquêtes ou de reconquêtes", a t-il indiqué. A Caen, c'est Joël Bruneau, président départemental de l'UMP, qui mènera la bataille. Jean-François Copé a déclaré au micro de Tendance Ouest :

Le patron de l'UMP va droit au but : "L'ambition phare, c'est reconquérir Caen", a-t-il souligné. Et sans surprise, il invite les centristes de l'Union des démocrates et des indépendants (UDI), et donc la conseillère générale Sonia de la Provôté, candidate déclarée, à se réunir autour de la candidature de Joël Bruneau.

La veille, Philippe Chapron, secrétaire départemental du Front national dans le Calvados, avait exprimé sa volonté de mener une liste à Caen. Une première pour la capitale bas-normande. Jean-François Copé n'envisage aucune alliance avec le parti de Marine Le Pen mais prévient : "En revanche, nous ne ferons pas dans l'eau tiède".

"Aucune ville n'est imprenable", a insisté Jean-François Copé. Et selon lui, c'est le vote sanction des Caennais à l'égard de la politique gouvernementale qui fera la différence.

Interrogé sur l'éventuelle présence sur la liste de Joël Bruneau de l'ancien maire UMP de Caen, Brigitte Le Brethon, Jean-François Copé n'a pas souhaité se prononcer.

Battue en 2008 par l'actuel maire PS de Caen, Philippe Duron, Brigitte Le Brethon avait annoncé son souhait de mener une liste en 2014. L'UMP a décidé d'écrire une autre histoire.

Bonus vidéo. Emilie Rochefort, responsable des jeunes à l'UMP dans le Calvados, a lancé le meeting. Sa cible ? Sans surprise, le député-maire de Caen, Philippe Duron.