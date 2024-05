Evénement. Le Tendance Live Granville fait son grand retour : découvrez la programmation complète !

Vous n'aviez rien de prévu le vendredi 14 juin ? Tendance Ouest prend les choses en main et vous propose de venir avec nous, à Granville, pour le grand retour du Tendance Live dans la cité corsaire. Car après une absence remarquée l'an passé, le grand concert gratuit, en plein air, place de la Fontaine-Bedeau, tout près de la plage du Hérel, fait son grand retour.

Allez, on met fin au suspense : voici la programmation complète de cette nouvelle édition !

Yodelice

On ne le présente plus. Maxime Nucci, artiste aux multiples talents, a créé son personnage de Yodelice en 2009. Chanteur, compositeur, guitariste, producteur et même acteur, il s'est fait connaître avec son style musical éclectique mêlant rock, pop et folk. L'artiste revient cet automne avec un nouveau projet aux influences rock et électro. En tournée de mai 2024 à février 2025, il fait un crochet par Granville pour présenter quelques titres de son cinquième album.

Irma

Chanteuse et auteure-compositrice française d'origine camerounaise, Irma a gagné en popularité avec son premier album Letter to the Lord, en 2011, et son célèbre single I know. Le single actuel de la chanteuse à la voix envoûtante, House of cards, dépasse les 15 millions de vues. Elle sera à Granville trois jours seulement après une date parisienne.

Zaoui

Il a déjà sillonné la France avec Therapie Taxi, de 2013 à 2021. Zaoui, en solo depuis deux ans, fait entendre son style unique, qui mêle des influences variées, allant du hip-hop au RnB en passant par la pop.

Puggy

Le groupe de pop-rock belge fêtera ses 20 ans en 2025. Leur musique énergique et mélodieuse leur a valu une solide base de fans. En 2023, après une absence de six ans, le groupe a fait un retour remarqué avec le single Never give up puis Numbers, extraits de l'EP Radio Kitchen.

Julien Granel

Ce jeune artiste français est en pleine ascension (demandez à vos enfants !). Remarqué pour sa voix unique et ses textes profonds, Julien Granel, avec son look détonnant, navigue entre pop, folk et chanson française. Il est l'artiste le plus programmé dans les festivals cet été.

Eloïz

La chanteuse et compositrice du Nord, découverte dans l'émission "La France a un incroyable talent", mélange habilement pop, folk et électro. Son univers poétique séduit un public de plus en plus large. Son dernier single, Comment tu vas ?, en duo avec Ridsa, est un vrai succès.

Christophe Mali

Sa voix est reconnaissable entre toutes. Christophe Mali est le chanteur du groupe emblématique Tryo. L'auteur-compositeur-interprète développe sa carrière solo et explore de nouveaux horizons musicaux. Il propose un nouveau single, Derniers humains, en duo avec Lucie, du trio L.E.J..

Styleto

Etoile montante de la scène musicale française, Styleto charme avec ses ballades élégantes et sa pop énergique. Le talent de la Lyonnaise a éclaté avec sa reprise virale de Gaffe aux autres (titre de Ben Mazué). Son premier album, Carrousel, servi par des titres comme Se casser et Les visages et les odeurs affirment son identité artistique. Après une date à La Cigale et un passage aux Papillons de Nuit, découvrez-la sur la scène du Tendance Live.

Astonvilla

Astonvilla, c'est, dans le désordre, le rock français de la fin des années 1990 et du début des années 200, les Transmusicales de Rennes, les Francofolies de La Rochelle et ce sont surtout des chansons qui ont rencontré un énorme succès. Après une pause de 10 ans, le groupe revient avec un sixième album, Superspectives, qui ouvre un nouveau chapitre de leur carrière.

Celestal

Musicien français passé du classique au jazz avant de s'immerger dans la musique électronique, Celestal compose pour lui et remixe les autres (Miley Cirus, Clara Luciani, Kylie Minogue…). Découvrez son style électro-folk dans son nouveau single Beautiful Lie en collaboration avec Devon Graves. Amateurs de guitares mélancoliques, ce titre est pour vous.

Jeck

Ses performances sur TikTok ont attiré l'attention des producteurs, notamment ses reprises. Non retenu lors des auditions à l'aveugle de The Voice, Jeck a fait preuve d'une détermination est parvenu à percer avec son premier single Défaite, en février 2023. Son second titre, Parapluie, est certifié single d'or avec plus de 32 millions de streams. Il vient de sortir Sans toi.

Vernis Rouge

Vernis Rouge incarne la nouvelle vague de la pop française. Ses influences vont de Barbara à Orelsan. En février, elle a surpris le jury et les téléspectateurs de The Voice avec sa reprise de Bande organisée, l'hymne marseillais du collectif 13'Organisé, suscitant un véritable engouement. Elle vous fera découvrir son univers si particulier à Granville.