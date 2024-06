[Photos] Granville. Un beau succès au Tendance Live, malgré la pluie !

Le soleil, et puis la pluie, et puis un peu de vent, et puis encore le soleil. La météo a été en dents de scie pour le plus grand concert gratuit de Normandie, vendredi 14 juin. Mais le Tendance Live Granville a bien eu lieu, pour le plus grand plaisir du public qui s'est déplacé pour venir applaudir la dizaine d'artistes programmés.

Certains sont venus très tôt dans la journée, pour être au premier rang.

Les parapluies ont été sortis pour une grosse pluie qui n'a heureusement pas duré.

Zaoui a proposé une prestation pleine d'énergie.

AstonVilla et son chanteur Fred Franchitti ont notamment interprété le titre Julia.

Styleto est venue à Granville avec une énergie folle.

On les entend à l'antenne, mais le public a pu voir le duo d'animateurs entre 16h et 19h, Aline et Kevin.

Irma a su captiver les spectateurs.

Christophe Mali a été l'un des artistes qui a le plus fait chanter la foule.