Caen. Disparition de Mathis : le père mis en examen pour homicide après la découverte d'ADN

Mathis Jouanneau a disparu le 4 septembre 2011. Depuis, plus aucune trace du garçon qui était âgé de 8 ans. Après de nombreux appels et renvois du procès, son père, Sylvain Jouanneau, a été condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour enlèvement et séquestration par les jurés de la cour d'assises du Calvados. Il y a du nouveau dans cette affaire qui a eu un retentissement à l'échelle nationale.

De l'ADN retrouvé dans une voiture

Le 24 avril, Sylvain Jouanneau a été mis en examen pour homicide. Qu'est-ce qui a changé depuis alors ? "Déjà, le temps qui passe sans preuve de vie de Mathis", avance Aline Lebret, l'avocate de Nathalie Barré, la mère de l'enfant. "L'ADN de Mathis a été retrouvé sur le tapis de coffre de la Peugeot 206 utilisée par Sylvain Jouanneau et retrouvée sur une aire de covoiturage, près de Bayonne", poursuit l'avocate.

Ces recherches ADN étaient réclamées depuis 2016. "Nous aurions voulu aussi procéder à des recherches dans le camping-car, mais il a été vendu après le procès aux assises", regrette Aline Lebret.

Mardi 7 mai, Sylvain Jouanneau contestait son placement en détention provisoire devant la cour d'appel de Caen. L'intéressé n'était pas présent, ayant refusé son transfert depuis la prison de Caen-Ifs où il purge actuellement sa peine. La mère de Mathis, Nathalie Barré, était elle présente.

La décision a été mise en délibéré, et devrait être rendue dans le courant de l'après-midi.

