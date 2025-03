Disparition de Gaëtan Montier au Havre. "Je pense savoir qui aurait commandité ce meurtre" : tensions et révélations dans Appel à Témoins sur M6

Dès le début de l'enquête, plusieurs éléments laissent perplexes les proches de Gaëtan Montier et les spécialistes présents sur le plateau de l'émission "Appel à témoins", diffusée mardi 4 mars sur M6. Si l'hypothèse du suicide est privilégiée par les forces de l'ordre, la mère du disparu, Nathalie, n'y croit pas une seconde : "Je suis convaincue que ce n'est pas un suicide et je pense savoir qui aurait commandité ce meurtre, mais j'ai besoin de preuves."

Pourquoi ? Selon elle, son fils avait tout pour être heureux : un compagnon, un travail, un appartement, et des projets d'avenir.

Un message d'adieu suspect

Le soir de sa disparition, Gaëtan Montier quitte son domicile à 21h pour livrer des repas. Il est filmé à 22h14 dans un tramway. Pourtant, à 4h du matin, son camion est toujours au même endroit, preuve qu'il n'est jamais allé travailler. Peu avant, sa mère reçoit un message troublant : "T'es une maman en or, l'oublie jamais. [...] Désolé de ne pas pouvoir être à tes côtés pour le reste à venir. Je t'aime fort, l'oublie jamais."

Un message d'adieu qui ne lui ressemble pas, selon ses proches. Sa mère soupçonne que quelqu'un d'autre ait écrit ce message. Il est précédé d'un autre message "tout ce que j'ai reviens [sic] à Kévin", son compagnon.

Le premier message, écrit par Gaetan Montier. Le second, envoyé à sa mère, qui doute de son origine au vu de l'orthographe - M6

Une scène de disparition mise en scène ?

Sur le lieu de la disparition, on ne retrouve qu'une chaussette et une chaussure. "Pourquoi Gaëtan Montier aurait-il sauté avec une seule chaussure ?" s'interrogent les enquêteurs de l'émission. Autre point troublant : la falaise en question a déjà été le théâtre de nombreux suicides, et les corps ont toujours été retrouvés. Pourtant, aucune trace du disparu.

Bernard Marc, médecin légiste, appuie cette hypothèse : "Si quelqu'un tombe sur des galets, il y a forcément des traces. On aurait dû retrouver des fragments de peau, de cheveux ou de vêtements. Mais rien."

Un compagnon au comportement étrange

Le compagnon de Gaëtan Montier, Kévin, est rapidement pointé du doigt. Leur relation était tumultueuse, marquée par des violences et des soupçons de tromperies. Une voisine affirme avoir vu des disputes et des échanges de coups entre les deux hommes. Lorsque Julien Courbet l'interroge en plateau sur son éventuelle implication, Kévin se défend : "On a eu beaucoup de hauts et de bas. Gaëtan était très énervé ce soir-là [le soir où ils se seraient battus] et il n'avait pas pris son traitement."

Mais ce qui interroge l'animateur et les téléspectateurs, c'est un détail troublant : trois jours après la disparition, Kévin aurait déjà un nouvel "amoureux". Information dont il nie la véracité. "C'est un mensonge, affirme Jérémy, fondateur d'un collectif enquêtant sur l'affaire. Trois jours après, il partageait son lit avec Quentin [prénom modifié]. Moins d'un mois plus tard, il était en relation sur Facebook."

Une confrontation en direct sur M6

L'émission prend un tournant explosif lorsque Nathalie accuse Kévin : "Kévin ne dit pas la vérité, il nous cache des choses." Elle va plus loin en affirmant que son ex-compagnon aurait profité financièrement de Gaëtan Montier, après sa disparition : "Il a fait des dettes sur son dos depuis qu'il est parti."

Face aux accusations, Kévin se défend, mais ses réponses évasives ne font qu'accroître un malaise sur le plateau.

Un appel bouleversant de la maman

Au bord des larmes, Nathalie lance un dernier appel à son fils : "Gaëtan, si tu nous entends, si tu es en vie, appelle. Je te promets que tu auras le choix, quel qu'il soit. On arrêtera toutes nos démarches si tu nous donnes juste un signe de vie." Une supplique qui résume l'angoisse d'une famille en quête de vérité.

Un témoignage troublant : le jeune homme aurait-il été vu après sa disparition ?

Catherine, une femme habitant Poissy, affirme avoir vu Gaëtan Montier dans son bar. Les images de surveillance sont réclamées par de supposés policiers, mais ces derniers s'avèrent être des imposteurs. Le témoignage est écarté par Jérémy, qui enquête de son côté sur l'affaire, mais Julien Courbet n'écarte aucune piste.