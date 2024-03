Tinchebray. Monique Olivier et Michel Fourniret : le corps de Lydie Logé serait-il enterré dans l'Orne ?

Voilà trente et un ans que Lydie Logé a disparu sans laisser la moindre trace. Ce 18 décembre 1993 vers 19h, cette jeune mère de famille vivant à Saint-Christophe-le-Jajolet rentrait chez elle après avoir fait ses courses de Noël avec une amie. Vers 21h, sa mère et sa sœur tenteront de la joindre au téléphone mais cette dernière ne répondra plus jamais.

• A lire aussi. Orne. Disparition de Lydie Logé : 30 ans après, ses sœurs lancent un appel à témoins

Trente et un ans de questions sans réponse pour la famille de cette jeune femme et une piste, celle de Michel Fourniret. En 2018, des investigations avaient été lancées après que des traces ADN de Lydie Logé ont été retrouvées dans la camionnette du tueur en série. Fin 2020, Monique Olivier et Michel Fourniret avaient été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Mais Michel Fourniret décédera en mai 2021, emportant avec lui tous ses secrets.

Ce 11 mars 2024, c'est Monique Olivier, ex-épouse et complice de l'ogre des Ardennes, qui devait à nouveau s'expliquer sur cette affaire devant le pôle Cold Case du tribunal de Nanterre. Peu avant sa mort, Michel Fourniret avait indiqué qu'il n'était "pas impossible" que le corps de Lydie Logé ait été déposé dans les carrières de Tinchebray.

• A lire aussi. Orne. Disparition de Lydie Logé : 31 ans après, Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, va être entendue

Ce premier entretien avec la juge d'instruction Sabine Khéris n'a pas apporté les révélations attendues mais d'autres auditions devraient se poursuivre en avril.

• A lire aussi. Sur Netflix. Une série sur Monique Olivier et Michel Fourniret, le tueur qui a aussi sévi en Normandie