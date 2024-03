Orne. Disparition de Lydie Logé : 31 ans après, Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, va être entendue

Il était 19h ce soir du 18 décembre 1993 lorsque Lydie Logé a donné son ultime signe de vie. La jeune mère de famille vivait dans le village de Saint-Christophe-le-Jajolet, dans l'Orne. Après avoir fait ses courses de Noël avec une amie, dernière personne à l'avoir vue vivante, elle était rentrée chez elle. Plus tard, vers 21h, sa sœur et sa tante essaient de la joindre par téléphone. Lydie Logé ne répondra plus jamais, elle s'est comme volatilisée.

Trente et un ans plus tard, les questions sont nombreuses autour de cette disparition soudaine. Des investigations avaient été relancées en 2018 après des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé. Fin 2020, Monique Olivier et Michel Fourniret avaient été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Malheureusement, l'ogre des Ardennes décède en mai 2021, emportant avec lui tous ses secrets.

Ce 11 mars 2024, Monique Olivier devrait être de nouveau entendue par la juge Sabine Khéri au pôle "cold case" de Nanterre. Cette même magistrate avait obtenu une première fois des aveux de Monique Olivier dans l'affaire Estelle Mouzin, cette enfant de 9 ans, disparue en 2003. Avant son décès, Michel Fourniret avait consenti à des aveux partiels sur la disparition de l'Ornaise de 29 ans. Elle était maman d'un garçon de 7 ans.