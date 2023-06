Orne. Disparition de Lydie Logé : 30 ans après, ses sœurs lancent un appel à témoins

Les sœurs de Lydie Logé, portée disparue à Saint-Christophe-le-Jajolet près d'Argentan (commune devenue Boischampré) depuis décembre 1993, ont lancé mercredi 21 juin 2023 un appel à témoins chez nos confrères de RTL pour tenter d'obtenir des informations sur sa disparition, pour laquelle le tueur en série Michel Fourniret avait été mis en examen en décembre 2020.

Près de trente ans après, "on cherche à savoir comment ça s'est passé", a expliqué Sophie Logé. "Des gens ont vu, ont entendu. Même un petit détail de rien du tout peut nous guider énormément", a-t-elle ajouté, appelant notamment les voisins de sa sœur à témoigner : "Qu'ils n'aient pas peur de dire s'ils ont entendu ou vu quelque chose." Une adresse e-mail a été mise à disposition du public par le pôle cold-case du tribunal judiciaire de Nanterre (temoignages.coldcase.tj-nanterre@justice.fr) a précisé leur avocate, Me Corinne Herrmann, jointe par l'AFP : "Il n'y a pas de risque de poursuites" contre les personnes qui apporteraient leur témoignage, a-t-elle souligné.

Lydie Logé, 29 ans et mère d'un garçon de sept ans, a disparu le 18 décembre 1993 dans le village de Saint-Christophe-le-Jajolet, à une dizaine de kilomètres au sud d'Argentan, où elle habitait. Après avoir fait ses courses de Noël avec une amie, dernière personne à l'avoir vu vivante, elle était rentrée chez elle. Sa mère et sa tante lui ont parlé par téléphone vers 19 heures. Puis quand sa sœur Sophie a tenté de l'appeler plus tard dans la soirée, aux alentours de 21 heures, plus rien. "Elle se volatilise, on ne sait pas comment ni pourquoi", constate Me Herrmann.

L'affaire relancée en 2018

Alors que deux enquêtes de 1994 à 1998, puis de 2004 à 2009, avaient abouti à des non-lieux, les investigations ont été relancées par le procureur de la République d'Argentan en 2018, après des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé.

Le 22 décembre 2020, le tueur en série a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Son ex-épouse, Monique Olivier, est quant à elle poursuivie pour complicité. L'ogre des Ardennes est décédé quelques mois plus tard, en mai 2021.

"On sait qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous"

"N'importe qui peut nous aider ; parlez, essayez de nous dire, on sait qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous", ont imploré Sophie et Virginie Logé, âgées de 54 et 48 ans. "On a besoin de témoignages" pour retrouver le corps de Lydie Logé et "avoir d'autres éléments du scénario" sur la rencontre entre la jeune femme et le couple Fourniret-Olivier, a précisé Me Herrmann.