Sur Netflix. Une série sur Monique Olivier et Michel Fourniret, le tueur qui a aussi sévi en Normandie

On ne compte plus les séries et documentaires consacrés aux tueurs en série diffusés sur Netflix : Jeffrey Dahmer, Mindhunter, Ted Bundy : autopsie d'un meurtrier… Le genre "true crime" ("meurtres réels") fait fureur sur la plateforme de streaming. On pouvait donc s'attendre à ce qu'une série soit consacrée au couple le plus tristement célèbre de France : le tueur en série Michel Fourniret, mort en 2021, et son épouse et complice Monique Olivier.

Mais l'angle adopté ici est plutôt inédit, les enquêteurs se concentrant sur Monique Olivier qui s'est toujours présentée comme une femme plutôt soumise, plus proche de la ménagère que de la tueuse sanguinaire. Pourtant, elle a été condamnée à perpétuité pour sa complicité dans plusieurs meurtres commis par son mari.

Dans la tête de Monique Olivier

"L'Affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier" retrace le rôle qu'a pu jouer l'épouse et éternelle complice du monstre des Ardennes dans leur période meurtrière de 1987 à 2003.

Un téléfilm avait déjà été consacré à Michel Fourniret en 2021 par TF1, mais se concentrait uniquement sur l'ogre des Ardennes et non sur sa femme. Cette mini-série se présente comme un documentaire d'enquête sur celle qui est souvent décrite comme la "servante", la "femme docile et silencieuse" du meurtrier.

Le couple Fourniret

Michel Fourniret est le tueur en série français le plus tristement célèbre, violeur et pédocriminel. Il est incarcéré pour agressions et viols sur mineurs lorsqu'il rencontre sa troisième épouse, Monique Olivier, par le biais d'une petite annonce diffusée dans le journal Le Pèlerin à la fin des années 1980. S'ensuivra une correspondance entre lui et Monique Olivier, qui viendra régulièrement lui rendre visite.

Les Fourniret ont méticuleusement violé et tué, avec une méthodologie précise. Les actes étaient réfléchis et pensés à l'avance, bien loin des pulsions meurtrières qu'on attribue généralement aux tueurs. A plusieurs reprises, c'est Monique Olivier qui attirait les victimes dans sa voiture, avant de les livrer à son mari. Elle purge actuellement une peine de prison à perpétuité, avec une peine de sûreté de 28 ans, la plus lourde peine infligée à une femme jusqu'ici.

Le souvenir de la disparition de Lydie Logé, dans l'Orne

L'ombre du tueur en série plane sur la Normandie depuis l'année 1993, lorsque Lydie Logé, 29 ans disparaît à Saint-Christophe-le-Jajolet dans l'Orne. Fourniret a été mis en examen pour son meurtre seulement en décembre 2020, tout comme sa désormais ex-épouse, soupçonnée de "complicité". Des rapprochements établis entre les traces ADN trouvés dans la camionnette de Fourniret et l'ADN d'une ascendante de Lydie Logé ont permis de le confondre. Il l'avait reconnu à demi-mot, d'après les informations du Parisien, déclarant : "Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui aie mis fin à son parcours de vie."