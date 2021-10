Orne. Disparition de Lydie Logé : la piste Fourniret semble se confirmer

"Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui aie mis fin à son parcours de vie." La déclaration de Michel Fourniret au sujet de Lydie Logé, rapportée par le journal Le Parisien du dimanche 14 février, fait froid dans le dos.

La femme âgée de 29 ans a disparu le 18 décembre 1993, à Boischampré, près d'Argentan. Son corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret a été mis en examen dans cette affaire le 22 décembre 2020, pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Lorsque la police lui a montré une photo de la victime, Fourniret a déclaré "pour moi, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré". Déjà deux enquêtes, en 1994 et en 2004, avaient abouti à des non-lieux, mais l'affaire a été relancée en 2018, après des rapprochements entre des traces ADN trouvées dans la camionnette de Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé. Fourniret a déclaré : "C'est un âge qui correspond à ce que je cherchais", avant de mimer une scène d'étranglement. "Je ne vous garantis pas que ce fut la situation, mais cela doit s'en approcher", a conclu le tueur en série.