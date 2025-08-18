Enchères. Une pouliche adjugée 3 millions d'euros à Deauville : un record historique sous les yeux de Tony Parker

Les ventes de yearlings, ces pur-sang d'un an destinés aux courses de galop, ont atteint des sommets à l'établissement Elie de Brignac, à Deauville. La pouliche, issue de l'étalon Night of Thunder et de la jument Prudenzia, a trouvé preneur pour 3 millions d'euros, pulvérisant le précédent record de 2015 établi à 2,6 millions.

Une lignée prestigieuse qui séduit les acheteurs

La jeune femelle est issue d'une famille déjà reconnue dans le milieu hippique et est née le 1er mars 2024. Sa mère, Prudenzia, a produit des championnes de Groupe 1 telles que Chicquita et Magic Wand. Ces références ont largement contribué à la frénésie des enchères, où le prix moyen avoisine désormais les 250 000€.

AMO Racing, nouveau propriétaire de la star des ventes

C'est Kia Joorabchian, fondateur du groupe britannique AMO Racing et figure bien connue du football, qui a raflé la mise. L'achat s'est fait auprès de l'éleveur normand Ecurie des Monceaux, situé à proximité de Lisieux, dans le Calvados.

Tony Parker, figure remarquée des enchères

Parmi les personnalités présentes, Tony Parker a attiré les regards. L'ancien champion de NBA développe en Normandie son projet équestre avec Infinity Nine Horses. S'il n'a pas acquis cette pouliche record, il aurait dépensé plus de 200 000€ pour son écurie de course.

Avec AFP.