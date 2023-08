Deauville. Yearling vendue 2,4 millions d'euros : "Ce n'est pas une surprise"

Le record était tout proche ! Lors de la vente de yearlings de Deauville, véritable tradition chez les amateurs d'équitation, un acheteur en provenance du Bahreïn, pays du Golfe persique, a déboursé 2,4 millions d'euros pour s'offrir une pouliche, samedi 19 août. À la faveur d'une lutte avec le cheikh de Dubaï, le prix s'est envolé et s'est approché très près du record établi en 2015, de 2,6 millions d'euros. La pouliche en question, élevée au Haras d'Etréham, près de Bayeux, est très prometteuse, selon ses éleveurs.

Des parents renommés

"On ne peut jamais prédire la somme finale, mais ce n'était pas une surprise, assure Ludivine Marchand-Morin, directrice du haras. Le père est un des meilleurs étalons en Europe, la mère a déjà donné deux chevaux de très haut niveau, le patrimoine génétique est intéressant". Autre critère pris en compte par les acheteurs : le physique. La beauté est assurément un plus.

Mais puisqu'il s'agit d'un cheval d'un an, pas encore débourré, et n'ayant donc participé à aucune course, n'est-ce pas un pari risqué que de débourser une telle somme ? Oui et non selon Ludivine Marchand-Morin. "Encore une fois, les conditions sont réunies pour avoir un cheval performant. Mais tout peut arriver : l'animal peut se blesser, ou tout simplement ne pas être bon. Cependant, la plupart du temps, ça se passe bien !", explique-t-elle. Et cet achat de la part de l'écurie bahreïni a deux intérêts : posséder un cheval de course dans un futur proche, mais aussi, dans un futur plus lointain, avoir une jument qui donnera vie à d'autres yearlings prometteurs.

Après avoir passé toute sa jeune vie dans le Calvados, la pouliche est désormais entre les mains de son nouveau propriétaire. Un départ, programmé, qui "provoque toujours un petit pincement", pour les équipes, qui en ont pris le plus grand soin depuis sa naissance. La vente, spectaculaire, est également une belle vitrine pour ce haras, qui pourrait glaner la confiance d'autres propriétaires à l'avenir.