Deauville. Vente de yearlings : un cheval vendu 2,4 millions d'euros 

Il était proche d'un nouveau record ! Un cheval a été vendu 2,4 millions d'euros à la prestigieuse vente de yearlings de Deauville samedi 19 août en début de soirée.

Day 2: €2,400,000 for the sister of BUCANERO FUERTE and WOODED!

