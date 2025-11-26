En ce moment Coeur maladroit MARINE
Côte fleurie. Lorànt Deutsch tourne une vidéo sur l'histoire de ces villes

Histoire. Lorànt Deutsch, connu pour son amour du patrimoine, a posé sa caméra sur la Côte fleurie dans le Calvados, et a publié mardi 25 novembre une vidéo évoquant l'histoire des communes de Deauville ou encore Trouville-sur-Mer.

Publié le 26/11/2025 à 14h52 - Par Lilian Fermin
Lorànt Deutsch est allé visiter la Côte fleurie pour publier sa nouvelle vidéo mardi 25 novembre. - Capture d'écran YouTube

Trouville-sur-Mer, Touques, Deauville, Bonneville-sur-Touques… Lorànt Deutsch raconte, de manière accélérée, toute l'histoire de ces communes de la Côte fleurie, à travers une nouvelle vidéo publiée mardi 25 novembre sur sa chaîne YouTube. L'acteur né à Alençon, féru de patrimoine et d'histoire, propose depuis plusieurs années un concept nommé "A Toute Berzingue !" dans lequel il met en lumière l'histoire de villes, de façon condensée.

Le plein d'anecdotes sur les lieux

Dans cet épisode, il parle bien sûr de l'invasion viking, mais aussi de Guillaume le Conquérant, ou encore de l'histoire plus moderne et l'arrivée du chemin de fer qui font devenir les plages de véritables stations balnéaires.

"Je suis natif de Trouville-sur-Mer et j'ai passé ma petite enfance à Touques pour ensuite déménager à Honfleur vers mon adolescence, vidéo qui fait plaisir et qui me ramène en arrière, merci Lorant", écrit un internaute en commentaires. "Merci pour cette sublime vidéo qui m'a ramenée dans mon enfance. Je suis née à Deauville et j'ai vécu à Touques jusqu'à l'adolescence. De mémoire, le château de Bonneville était en rénovation dans les années 90 (j'ai en souvenir les ruines). Nous avons tous connu l'anecdote de Guillaume disant : 'Ah ma bonne ville de Touques' en parlant de la ville de Touques qu'il voyait de son château, ce qui aurait donné le nom de Bonneville-sur-Touques. Je suis allée voir les relevés cadastraux il y a peu et on s'aperçoit que la majorité des 'quartiers' étaient déjà en place. Que de souvenirs !!!", s'exclame une autre.

D'autres villes déjà visitées à toute berzingue

Dans le Calvados, Lorànt Deutsch a aussi consacré une vidéo à Ouistreham, ou encore à Bayeux. Mais il est aussi allé à Dieppe, ou aux Andelys. Tant de vidéos à parcourir, pour mieux découvrir notre région !

