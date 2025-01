Histoire. "La mystérieuse histoire du noyé de Caen" : il raconte en vidéo les secrets du Calvados

Val André, habitant de Rots et fan inconditionnel de l'histoire normande, a décidé de faire vibrer YouTube avec une idée brillante : raconter les secrets de Caen et ses environs. Sa chaîne, "C'est Caen qu'on arrive ? !", est un véritable coffre aux trésors pour les curieux, les amoureux du patrimoine et même ceux qui pensent que l'histoire, c'est chiant (spoiler : ça ne l'est pas).

Entre anecdotes méconnues et récits captivants, il nous invite à redécouvrir des lieux emblématiques et des histoires oubliées. Avec lui, chaque ruelle, chaque monument a une âme et une histoire à raconter.

Un pacte d'outre-tombe : l'histoire fascinante de Bézuel et Desfontaines

Dans l'une de ses vidéos phares, Val André nous plonge dans une histoire digne d'un film d'horreur… ou d'un roman gothique. Bézuel et Desfontaines, deux amis du XVIIe siècle, font un pacte un peu étrange : le premier à mourir reviendra informer l'autre de son sort depuis l'au-delà. On vous laisse avec la vidéo !

Pourquoi on adore cette chaîne ?

C'est local et passionnant : Val André met en lumière des récits qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire classiques.

: Val André met en lumière des récits qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire classiques. C'est accessible : pas besoin d'être un expert pour apprécier ses vidéos. Son ton est simple, fun et captivant.

: pas besoin d'être un expert pour apprécier ses vidéos. Son ton est simple, fun et captivant. C'est Caen, quoi : pour les amoureux de la région, c'est une vraie déclaration d'amour au patrimoine normand.

Envie d'en savoir plus ?

Que vous soyez Caennais de naissance, amateur d'histoires un peu effrayantes ou simple curieux, la chaîne "C'est Caen qu'on arrive ? !" est un incontournable. Alors, installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter dans les méandres du passé.