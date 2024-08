80e D-Day. Le youtubeur Nota Bene à Caen et Sword Beach : "C'est important de rappeler ce qu'il s'est passé"

Avec 2,5 millions d'abonnés sur YouTube, Benjamin Brillaud, aka Nota Bene, a tourné une vidéo d'histoire à Caen et sur la plage de Sword Beach vendredi 3 mai. La vidéo sort le jeudi 30 mai.

• Lire aussi. [Vidéo]. Le youtubeur aux 2,2 millions d'abonnés Nota Bene en tournage à Caen et Bayeux

Pourquoi avoir choisi Sword Beach ?

"Quand on pense au Débarquement, on pense inévitablement aux Américains et c'est normal, car la production cinématographique de ces dernières années s'axe énormément sur eux. Toutefois, les Britanniques et les Français, notamment le commando Kieffer, ont également participé et ils ont justement débarqué à Sword Beach."

Quelles sont les idées reçues sur le Débarquement ?

"L'une des idées reçues concerne la destruction de la ville de Caen, qui a été victime de bombardements alliés. Pendant longtemps, on a considéré que près de 70% de la ville avait été détruite. Or, c'est plutôt un tiers de la ville, ce qui est déjà énorme, mais les dégâts ont été moins importants que ce qui avait été annoncé au départ. On va revenir sur des petites histoires humaines, afin d'expliquer pourquoi de fausses informations ont été diffusées après la guerre."

Pourquoi avoir tourné une telle vidéo ?

"C'est peut-être le dernier grand anniversaire du D-Day où il y aura des survivants. J'ai beaucoup travaillé sur les combattants de la Libération et, dernièrement, Léon Gautier nous a quittés. Récemment, nous avons eu l'occasion de recueillir le témoignage d'un ancien combattant prisonnier à la prison de Caen et ça nous paraissait assez vital de partager cette parole pour ne pas oublier. C'est important, dans le contexte international que l'on connaît aujourd'hui, de rappeler ce qu'il s'est passé. Si on peut éviter toute sorte de conflit, alors il faut le faire."

• Lire aussi. Normandie. Le youtubeur Nota Bene publie une vidéo historique insolite de la région