80e D-Day. Plongez dans l'ambiance de la Bataille de Normandie à la salle Ymagine

Des écouteurs et un casque de réalité virtuelle sur la tête, me voilà téléporté sur la plage d'Omaha Beach, en 1944. Au départ, l'ambiance est surprenante. Je suis seul, sous la pluie et les bombardements alliés, et j'observe des carcasses de chars enflammées ainsi que des âmes de soldats américains, immobiles. "L'expérience s'ancre dans un concept un peu plus large qui s'appelle les Voyageurs d'Âmes, un concept d'expérience dite culturelle et narrative", explique Sparda, de son vrai nom Cyril Lefranc, d'Ymagine. "Le joueur incarne un médium et ici, Omaha Memories lui permet de suivre le périple d'un soldat américain qui a traversé la Normandie", poursuit-il.

De la plage d'Omaha Beach à Caen

L'expérience me fait marcher sur l'emblématique plage d'Omaha Beach avant de me faire traverser le bocage normand lors de la bataille des Haies. L'expérience s'achève à Caen, détruite par les bombardements, sous les applaudissements des habitants. Le déplacement dans l'espace se fait, dans mon cas, grâce à un tapis omnidirectionnel. "C'est un dispositif qui permet, grâce à la captation de mouvements, de reproduire les mouvements que l'on fait dans la vie réelle à l'intérieur de l'expérience", raconte Sparda.

L'expérience, très immersive, ne comporte aucune scène de violence et s'adresse à tout public. Elle dure entre 15 et 20 minutes et coûte 19 euros dans la salle de Caen. En ces temps de commémorations, Omaha Memories est accessible au Normandy Victory Museum de Carentan-les-Marais.