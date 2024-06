Caen. La place Saint-Sauveur se transforme pour la D-Day Week

Concerts, costumes, décorations… L'association des commerçants Les Vitrines de Caen organise une journée spéciale D-Day dans le centre-ville, samedi 8 juin, à l'occasion des commémorations pour le 80e D-Day.

Marché vintage

Tout au long de la journée, un marché vintage animera la place Saint-Sauveur. Une quinzaine de commerçants proposeront des objets datant des années 40, 50 et 60, comme des vinyles ou des vêtements d'époque. Pour l'occasion, la place Saint-Sauveur sera bien décorée et quelques véhicules seront peut-être exposés pour vous plonger dans l'ambiance du siècle dernier. "On voulait vraiment animer le centre-ville avec le côté commercial, confie Pierre Delarue, chef de projets de l'association Les Vitrines de Caen. C'est aussi une belle façon de rendre hommage aux vétérans." Dans chacune des rues du centre-ville, les commerçants sont invités à porter leurs plus beaux costumes d'époque pour animer la ville. N'hésitez pas à venir déguisés !

Concerts

De 15h à 20h, la place Saint-Sauveur se transformera en guinguette, avec tout d'abord un spectacle de danse proposé par l'association Danse avec moi. Le groupe de blues Les Witch Doctors ainsi que Blues & Co se produiront également en concert en fin de journée pour faire résonner cette ambiance rétro.

Une chasse au trésor

Dans Caen, 70 commerces déposeront une étoile avec le nom d'un juif, d'un militaire ou d'un résistant devant leurs vitrines. L'objectif : vous faire découvrir Caen sous un autre jour en partant à la recherche des quatre étoiles portant le nom d'un résistant français. La liste des commerces participant à l'événement sera communiquée par l'association Les Vitrines de Caen. Aucun indice ne vous sera dévoilé, vous devrez vous-même vous renseigner sur les grandes figures de la Résistance française. Des récompenses sont à gagner.

Pratique. La D-Day Week à Caen, samedi 8 juin de 9h à 20h sur la place Saint-Sauveur et dans de nombreux commerces.