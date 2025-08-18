Travaux. Un été de débitumisation dans les écoles falaisiennes

A Falaise, la transformation des cours de récréation des écoles se poursuit. Cet été, la cour de l'école de La Crosse était en chantier pour casser le bitume et amorcer une nouvelle étape du projet de "débitumisation" engagé par la Ville.

L'objectif : rendre les sols moins imperméables, afin de faciliter le drainage et de préparer la future végétalisation des espaces.

Ces aménagements doivent également contribuer à réduire la chaleur lors des épisodes de canicule, rendant les cours plus agréables pour les élèves.

Après La Crosse, d'autres écoles falaisiennes devraient bénéficier de ces travaux qui visent à adapter les espaces scolaires aux enjeux climatiques