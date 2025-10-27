Le Havre. Une levée de fonds citoyenne pour rouvrir la Halle aux Poissons 

Un resto-bar au bord de l'eau, des expositions, des artisans-créateurs, des concerts et soirées DJ… La Halle aux Poissons du Havre, ancienne criée datant de 1953, a rapidement trouvé son public, dans le quartier Saint-François. Lors des ouvertures estivales, en 2021, 2022 et 2023, et des ouvertures ponctuelles en 2024, et ce sont plus de 120 000 visiteurs qui ont ainsi franchi les portes de ce lieu, selon l'équipe qui travaille à sa renaissance, lauréate de l'appel à projets Réinventer Le Havre, en 2019.

Réouverture prévue en mai 2027

Pour enfin pérenniser l'ouverture de la Halle aux Poissons, une campagne de financement citoyenne est lancée cet automne, via la plateforme de financement lita.co. L'objectif est de récolter entre 200 000 et 400 000€ en actions, d'ici le 31 décembre 2025, pour boucler le budget travaux, estimé au total à 1,3 million d'euros. "L'idée est de pouvoir accéder au capital de la Halle aux Poissons via Lita, avec un ticket d'entrée à 100€ minimum, explique Margaux Gainche, future responsable d'exploitation de la Halle aux Poissons, nous espérons pouvoir lancer les travaux courant 2026 pour une réouverture en mai 2027."

Margaux Gainche de la Halle aux Poissons Impossible de lire le son.

Parmi ce qu'il reste à faire, "beaucoup de travaux thermiques pour isoler le bâtiment l'hiver, où l'on avoisine les 80 à 90% de taux d'humidité", "des travaux acoustiques" et "la construction d'une mezzanine qui permettra d'accéder au toit terrasse et de constituer des pièces en hauteur qui, elles, pourront être chauffées l'hiver". Le budget travaux, près de quatre fois plus élevé à l'origine, a été revu à la baisse, en revoyant notamment les aménagements de la mezzanine. Une condition sine qua none pour que le projet puisse, enfin, être mené à son terme.

Margaux Gainche de la Halle aux Poissons Impossible de lire le son.

Côté budget, outre cette capitale levée de fonds, le projet est financé par des aides pour la rénovation énergétique, des subventions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, des prêts bancaires et par les fonds propres du cabinet Encore Heureux Architectes et la foncière Bellevilles, qui accompagne une équipe havraise autour de ce projet depuis le début. Le bâtiment appartient à la Ville du Havre.

Cette ancienne criée de 1953, conçue par Charles Fabre et Jean Le Soudier, dispose d'une superbe coupole. - Célia Caradec

L'ADN de la Halle aux Poissons restera le même. "La volonté est de continuer à pouvoir proposer une programmation gratuite et à faire vivre ce lieu hybride entre culture, environnement, écologie marine, une agora où l'on aborde aussi les questions sociales et sociétales, souligne Margaux Gainche, un endroit qui peut réunir des gens différents, ce qui est important en ce moment dans un pays assez fracturé".