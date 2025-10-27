En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Une levée de fonds citoyenne pour rouvrir la Halle aux Poissons 

Société. Une campagne de financement est lancée pour boucler le budget de la Halle aux Poissons et permettre enfin une ouverture pérenne, espérée pour mai 2027. Chaque citoyen peut investir dans des actions, à compter de 100€.

Publié le 27/10/2025 à 18h19 - Par Célia Caradec
Le Havre. Une levée de fonds citoyenne pour rouvrir la Halle aux Poissons 
La Halle aux Poissons, installée à l'entrée du quartier Saint-François, est restée portes closes les deux derniers étés. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un resto-bar au bord de l'eau, des expositions, des artisans-créateurs, des concerts et soirées DJ… La Halle aux Poissons du Havre, ancienne criée datant de 1953, a rapidement trouvé son public, dans le quartier Saint-François. Lors des ouvertures estivales, en 2021, 2022 et 2023, et des ouvertures ponctuelles en 2024, et ce sont plus de 120 000 visiteurs qui ont ainsi franchi les portes de ce lieu, selon l'équipe qui travaille à sa renaissance, lauréate de l'appel à projets Réinventer Le Havre, en 2019

Réouverture prévue en mai 2027

Pour enfin pérenniser l'ouverture de la Halle aux Poissons, une campagne de financement citoyenne est lancée cet automne, via la plateforme de financement lita.co. L'objectif est de récolter entre 200 000 et 400 000€ en actions, d'ici le 31 décembre 2025, pour boucler le budget travaux, estimé au total à 1,3 million d'euros. "L'idée est de pouvoir accéder au capital de la Halle aux Poissons via Lita, avec un ticket d'entrée à 100€ minimum, explique Margaux Gainche, future responsable d'exploitation de la Halle aux Poissons, nous espérons pouvoir lancer les travaux courant 2026 pour une réouverture en mai 2027."

Margaux Gainche de la Halle aux Poissons

Parmi ce qu'il reste à faire, "beaucoup de travaux thermiques pour isoler le bâtiment l'hiver, où l'on avoisine les 80 à 90% de taux d'humidité", "des travaux acoustiques" et "la construction d'une mezzanine qui permettra d'accéder au toit terrasse et de constituer des pièces en hauteur qui, elles, pourront être chauffées l'hiver". Le budget travaux, près de quatre fois plus élevé à l'origine, a été revu à la baisse, en revoyant notamment les aménagements de la mezzanine. Une condition sine qua none pour que le projet puisse, enfin, être mené à son terme.

Margaux Gainche de la Halle aux Poissons

Côté budget, outre cette capitale levée de fonds, le projet est financé par des aides pour la rénovation énergétique, des subventions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, des prêts bancaires et par les fonds propres du cabinet Encore Heureux Architectes et la foncière Bellevilles, qui accompagne une équipe havraise autour de ce projet depuis le début. Le bâtiment appartient à la Ville du Havre.

Cette ancienne criée de 1953, conçue par Charles Fabre et Jean Le Soudier, dispose d'une superbe coupole.Cette ancienne criée de 1953, conçue par Charles Fabre et Jean Le Soudier, dispose d'une superbe coupole. - Célia Caradec

L'ADN de la Halle aux Poissons restera le même. "La volonté est de continuer à pouvoir proposer une programmation gratuite et à faire vivre ce lieu hybride entre culture, environnement, écologie marine, une agora où l'on aborde aussi les questions sociales et sociétales, souligne Margaux Gainche, un endroit qui peut réunir des gens différents, ce qui est important en ce moment dans un pays assez fracturé". 

Margaux Gainche de la Halle aux Poissons

Galerie photos
Cette ancienne criée de 1953, conçue par Charles Fabre et Jean Le Soudier, dispose d'une superbe coupole. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Une levée de fonds citoyenne pour rouvrir la Halle aux Poissons 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple