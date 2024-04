Le Havre. Pourquoi La Halle aux Poissons ne rouvre-t-elle pas en continu cet été ?

C'est un lieu singulier, qui a su trouver son public en quelques étés. La Halle aux Poissons, située dans le quartier Saint-François, au Havre, rouvre exceptionnellement samedi 27 et dimanche 28 avril, à l'occasion de la grande brocante japonaise de Koji Fukushima.

Kimono, bentô et calligraphie

"C'est une immense brocante qui occupe toute la halle, détaille Margaux Gainche, responsable du projet éco-culturel de la Halle. On y trouvera des raretés vintage japonaises, de la vaisselle en passant par les kimonos, des photos, des meubles, tout un tas d'objets traditionnels." Côté cuisine, la chef Misato Ito proposera bentô et autres spécialités. Des massages selon la technique japonaise de l'ito-thermie et des expositions et ateliers de calligraphie complètent le programme.

Margaux Gainche - La brocante japonaise, c'est quoi ? Impossible de lire le son.

Grama Vintage sera par ailleurs de retour samedi 4 et dimanche 5 mai, pour une vente de vêtements au kilo. Le collectif Marée Noire proposera un DJ set le 4 mai, jusqu'à 2h du matin, avec Dark Pato, Crado Mundo & La Philantrope. D'autres événements ponctuels pourraient ainsi être organisés en juin et juillet. Mais une ouverture continue n'est pas à l'ordre du jour cette saison.

Quatre millions d'euros de travaux

"Les trois premières saisons ont permis de tester le lieu, les usages et les publics, d'apporter des améliorations, notamment acoustiques. On estime que 80 000 personnes y sont passées en 2023, pour des usages très divers, du bar-restaurant aux grands événements comme la Fête de la mer en passant par les concerts, marchés de créateurs, expositions, DJ sets, ateliers créatifs…", poursuit Margaux Gainche. Désormais, les sociétés lauréates du prix Réinventer Le Havre, en 2019, envisagent de lancer "le plus rapidement possible" les travaux permettant de pérenniser le lieu. Le budget, estimé à quatre millions d'euros, n'est cependant pas bouclé. Une ouverture continue pendant l'été aurait nécessité des investissements trop importants pour le tiers-lieu, qui ne bénéficie d'aucun financement extérieur.

A terme, La Halle aux Poissons devrait rester ouverte à l'année, avec toujours une programmation éclectique et "basée sur l'écoresponsabilité". Il faudra compter au moins 18 mois de travaux à compter du début du chantier, dont le calendrier précis n'est pas encore fixé.

Pratique. Brocante japonaise de Kori Fukushima, samedi 27 avril de 10h à 19h et dimanche 28 avril de 10h à 17h30. Entrée libre.