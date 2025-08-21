Manche. Il fait sa demande en mariage en plein escape game

Mercredi 20 août, l'escape game Fun Inside, installé à Cherbourg-en-Cotentin, a été le théâtre d'une scène inattendue. Alors qu'elle participait avec son équipe à une mission dont le but était de retrouver le Graal dans un décor de chapelle, Flavie a découvert dans le précieux calice… une bague de fiançailles.

Son compagnon, Thomas, a aussitôt mis un genou à terre, lui a déclaré son amour et posé la question tant attendue : "Veux-tu m'épouser ?" Emue, Flavie a répondu un grand "oui".

Il fait sa demande en mariage en plein escape game. - Fun Inside

Une première pour l'escape game Fun Inside

C'est la première fois qu'une demande en mariage se déroule dans cet escape game cherbourgeois. A voir si Thomas et Flavie inspireront d'autres couples…

• A lire aussi. Normandie. Classement des meilleurs escape games de France : découvrez le n°1 de votre département !