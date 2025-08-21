En ce moment Paradise DJ SNAKE
Manche. Il fait sa demande en mariage en plein escape game

Insolite. Moment insolite et émouvant à Cherbourg-en-Cotentin : mercredi 20 août, une jeune femme a reçu une demande en mariage inattendue… en plein escape game, alors qu'elle venait de retrouver le Graal.

Publié le 21/08/2025 à 17h07, mis à jour le 21/08/2025 à 17h11 - Par Thierry Valoi
Manche. Il fait sa demande en mariage en plein escape game
Demande de mariage insolite dans un escape game. - Thierry Valoi

Mercredi 20 août, l'escape game Fun Inside, installé à Cherbourg-en-Cotentin, a été le théâtre d'une scène inattendue. Alors qu'elle participait avec son équipe à une mission dont le but était de retrouver le Graal dans un décor de chapelle, Flavie a découvert dans le précieux calice… une bague de fiançailles.

Son compagnon, Thomas, a aussitôt mis un genou à terre, lui a déclaré son amour et posé la question tant attendue : "Veux-tu m'épouser ?" Emue, Flavie a répondu un grand "oui".

Il fait sa demande en mariage en plein escape game. - Fun Inside

Une première pour l'escape game Fun Inside

C'est la première fois qu'une demande en mariage se déroule dans cet escape game cherbourgeois. A voir si Thomas et Flavie inspireront d'autres couples…

• A lire aussi. Normandie. Classement des meilleurs escape games de France : découvrez le n°1 de votre département !

 

Galerie photos
Il fait sa demande en mariage en plein escape game. - Fun Inside

