Manche. Deux morts dans l'incendie d'un immeuble à Cherbourg

Un incendie s'est déclaré dans un appartement au 3e étage d'un immeuble qui en compte quatre, rue de la Duché à Cherbourg, ce vendredi 10 octobre un peu avant 7 heures. Deux personnes sont mortes dans l'incendie. Sept victimes, blessées légèrement, ont été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg. Trois personnes, indemnes, ont été laissées sur place par les secours.

D'importants moyens de secours mobilisés

Le sinistre a mobilisé 47 sapeurs-pompiers des centres de secours de Cherbourg-en-Cotentin, Tourlaville, Montebourg, Les Pieux, Valognes, Carentan, Bricquebec et des Marins-pompiers de Cherbourg-en-Cotentin.