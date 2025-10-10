Cherbourg-en-Cotentin. Un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble

Un violent feu d'appartement s'est produit dans un immeuble de quatre étages à Cherbourg-en-Cotentin ce vendredi 10 octobre. Les secours ont procédé au sauvetage d'une victime qui était en arrêt cardiopulmonaire et à la mise en sécurité d'une femme de 80 ans.

17 pompiers mobilisés

Plusieurs résidents ont été impactés par les fumées. Le feu a été contenu par les secours. 17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur ce sinistre ainsi qu'une équipe du Smur.