Sud-Manche. Un incendie détruit un bâtiment agricole de 500m²

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment agricole dans le sud-Manche, à Sartilly-Baie-Bocage lieu-dit La Moricière, ce vendredi 10 octobre vers 8 heures. À l'arrivée des secours, le bâtiment de 500m² était totalement embrasé.
24 sapeurs-pompiers engagés
24 sapeurs-pompiers ont été engagés avec 5 véhicules de lutte contre le feu. L'incendie n'a pas fait de victime.
