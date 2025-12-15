[Actualisé]. Un véhicule et des voiliers en feu sur le port de Cherbourg : une enquête est ouverte

Un important incendie s'est déclaré ce lundi 15 décembre vers 5h sur le port Chantereyne à Cherbourg. Le sinistre a concerné un véhicule utilitaire et un voilier de 6 mètres, tous deux entièrement embrasés à l'arrivée des secours. Le feu s'est également propagé à un second voilier de 20 mètres, partiellement embrasé avec un risque de propagation vers deux constructions modulaires situés à proximité, contenant notamment du matériel pyrotechnique. L'intervention rapide des 19 sapeurs-pompiers mobilisés et l'utilisation de trois lances à eaux a permis de maîtriser l'incendie vers 5h31 et d'éviter toute propagation supplémentaire. Le feu n'a pas fait de victime.

Une enquête est en cours

Lundi après-midi, le procureur de la République de Cherbourg confirme qu'une enquête est ouverte pour comprendre les origines de l'incendie. "A ce stade, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'un acte volontaire", indique Pierre-Yves Marot.