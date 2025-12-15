Rouen. Le parvis du 105 se transforme en une patinoire éphémère

C'est une nouveauté des fêtes de fin d'année à Rouen. Une patinoire éphémère prend place pour la première fois sur le parvis du 105 bis allée François Mitterrand à Rouen, du mardi 16 décmebre à partir de 17h jusqu'au mardi 23 décembre.

Plusieurs animations sont prévues, notamment des DJ sets le vendredi et le samedi à partir de 19h30, et la venue du père Noël samedi 20 décembre de 16h à 19h. L'accès à la patinoire se fait via un jeton offert pour toute consommation au 105, offrant 45 minutes de glisse. Il est donc possible de consommer un repas ou une pause gourmande sur place. La patinoire est ouverte chaque jour de la semaine. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte jusqu'à 12 ans.