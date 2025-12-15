Yvetot. Depuis 20 ans, les écoliers apprennent à glisser sur la patinoire de Noël

Certains apprennent les bases de la natation ou de la voile avec l'école… A Yvetot, les élèves de CP des écoles publiques découvrent, eux, le patin à glace ! Une tradition ancrée depuis 20 ans, grâce à la patinoire éphémère de Noël installée par la Ville.

A raison de huit séances pour chacune des six classes de CP, et de quelques séances dédiées aux maternelles, "ce sont au total 800 créneaux qui sont réservés aux scolaires", souligne Hervé Lesturgie, responsable du service des sports à Yvetot.

Apprendre à tomber, l'un des premiers apprentissages ! - Célia Caradec

Au travers de différents ateliers, "les enfants apprennent à patiner, glisser et sauter, et à s'équiper seuls, et ils reçoivent un diplôme de 'lutin glisseur" à l'issue des huit séances", détaille Louis Leborgne, directeur adjoint du centre de loisirs, qui boucle sa 19e saison sur la glace. L'un des premiers apprentissages ? "Apprendre à tomber et à remonter", explique un élève de CP de l'école Jean Prévost.

Le niveau a progressé

"C'est un projet pédagogique créé au départ en lien avec l'Education nationale, note Hervé Lesturgie, et on constate que le niveau des CP progresse d'année en année, car désormais ils ont une séance découverte en maternelle et des parents viennent régulièrement avec les enfants, ils ne sont plus complètement débutants."

La patinoire est aussi ouverte à tous, hors des séances scolaires. Elle accueille chaque année 10 000 visiteurs.

Pratique. Patinoire installée jusqu'au dimanche 4 janvier. Tarifs : 5€ adultes, 3€ - de 18 ans, étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA. Carte 10 entrées 25€, groupes de dix 4€ par personne. Horaires à retrouver sur yvetot.fr.