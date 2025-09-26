En ce moment All Night MAROON 5
Manche. Un homme braque une arme sur un enfant dans la cour d'école

Sécurité. Un homme a braqué une arme sur un enfant dans la cour de l'école du Grand-Celland, mardi 23 septembre. Il a été interpellé.

Publié le 26/09/2025 à 10h59 - Par Thierry Valoi
Un homme a braqué une arme de type airsoft en direction d'un enfant qui jouait dans la cour de récréation de l'école de la commune du Grand-Celland près de Brécey dans le sud-Manche, mardi 23 septembre.

L'agent scolaire présent a immédiatement mis les élèves à l'abri, avant l'intervention rapide des gendarmes, qui ont interpellé l'homme.

Le bruit des enfants qui jouent

Selon le procureur de la République de Coutances, l'homme est locataire d'un logement jouxtant l'établissement. Il aurait agi en raison du bruit généré par les enfants dans la cour.

Le prévenu comparait devant la justice ce vendredi 26 septembre pour "violence aggravée", les faits étant commis à proximité d'une école et avec l'usage ou la menace d'une arme, ajoute le procureur de la République.

