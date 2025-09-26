Coutançais. Un homme grièvement blessé coincé sa voiture

Un accident impliquant une voiture seule s'est produit jeudi 25 septembre en début d'après-midi, sur la commune à Quettreville-sur-Sienne lieu-dit Le Manoir (Coutançais). Son conducteur, un homme de 22 ans piégé dans l'habitacle, a dû être désincarcéré.

11 sapeurs-pompiers mobilisés

Grièvement blessé, il a été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 vers le CHU de Caen. 11 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.